لبنان

هذه بنود الحل الحكومي المتفق عليها بانتظار ...

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-02-2021 | 10:00
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علم "لبنان 24" من مصادر رفيعة مشاركة في الاتصالات الحكومية ان اتفاقا مبدئيا على الحل الممكن لازمة تشكيل الحكومة تمت صياغة مسودته بعد سلسلة وساطات ومشاورات بين مختلف الاطراف الاساسية، وهو من 3 بنود هي:

 

اولا: تكون الحكومة من 18 وزيرا، بما يشكل "مكسبا" للرئيس المكلف الذي اعلن منذ اليوم الاول للتكليف انه لن يشكل حكومة الا من  من 18 وزيرا فقط.  

 

ثانيا: أقر جميع المعنيين، بمن فيهم حزب الله، بمبدأ عدم اعطاء الثلث الوزاري المعطل داخل الحكومة لاي فريق .

 

ثالثا: بالنسبة الحقائب الثلاث التي تشكل  محور النقاش الاساسي، وهي الطاقة والعدل والداخلية ، جرى التوافق على ان يعد طرفا التشكيلة الحكومية، اي رئيس الجمهورية والرئيس المكلف ، لائحة باسماء للوزراء المقترحين ويتبادلان من ثم هذه اللوائح تمهيدا للنقاش التفصيلي بشأنها  واختيار الانسب.

 

وعلم " لبنان 24" ان الاطراف المؤثرة في عملية التشكيل باتت كلها في صورة الحل المقترح، ولكن العبرة تبقى في صفاء النيات بين المعنيين المباشرين بالتشكيلة الحكومية لتجاوز الحساسيات الشخصية والانطلاق الى ترجمة ما تم الاتفاق عليه عمليا.

 

 

 

 

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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