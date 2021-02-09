لبنان

في عز شباط طقس ربيعي دافئ.. والحرارة فوق معدلاتها!

Lebanon 24
09-02-2021 | 10:01
A-
A+
Doc-P-792213-637484619468215200.jpg
Doc-P-792213-637484619468215200.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" انه يسيطر المرتفع الأزوري على شمال افريقيا ويرفع قيم الضغط الجويّ نحو 1018hpa، يقابله تحرّك في نشاط المرتفع الشبه مداري فوق شبه الجزيرة العربية وسيناء ما يسبب بتدفّق الرياح المدارية نحو جنوب شرق اوروبا والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسّط خلال الأيام المقبلة، فترتفع درجات الحرارة وتستقر بين 22 و 24 درجة ساحلاً و 20 درجة بقاعاً.

 

طقس الثلاثاء والاربعاء مشمس وصافٍ مع سحب مرتفعة يتخلله هبوب رياح جنوبية الى جنوبية شرقية دافئة جافة.

 

بالمقابل يسبب القطب الشمالي ثوراناً نحو اميركا الشمالية وكندا والمحيط الاطلسي واوروبا وروسيا ووسط اسيا وشمال المحيط الهادي سوف تزداد قساوة الجبهات القطبية في الايام المقبلة تترافق مع انهيار بدرجات الحرارة في الاماكن المذكورة اذا قد تلامس في وسط اميركا الشمالية -45 تحت الصفر وفي روسيا -63  تحت الصفر وحوض البحر الاسود -35 تحت الصفر، ينتج عن ذلك ضعف النشاط المداري في افريقيا بسبب اختراق الرياح الشمالية الباردة الصحاري الكبرى.

الحرارة على الساحل: 22/24 نهاراً و 15 ليلاً

في البقاع: 20 نهاراً و 7 ليلا

على الجبال 1200 متر: 18 نهاراً و 7 ليلا

على الجبال 2000 متر: 13 نهاراً و 1 ليلا

الرياح: جنوبية شرقية الى جنوبية دافئة سرعتها بين 15 و 25 كم  في الساعة

الضغط الجوّي: 1021hpa

الرطوبة: بين 50 و 70%

البحر: منخفض ارتفاع الموج

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:00 | 2021-02-09
11:46 | 2021-02-09
11:40 | 2021-02-09
11:35 | 2021-02-09
11:26 | 2021-02-09
11:20 | 2021-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website