لبنان

تزوير شيك بقيمة 750 ألف دولار.. واتهامية بيروت تصدر قرار التوقيف

Lebanon 24
09-02-2021 | 10:09
A-
A+
Doc-P-792215-637484624266031592.jpg
Doc-P-792215-637484624266031592.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدرت الهيئة الإتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو قراراً بتوقيف المدعى عليهم "ع. د." و"ح. م." و"ف. س." وإحالتهم الى محكمة الجنايات في بيروت بجرم إحتيال ونصب وتزوير. وذلك وفقا لأحكام المواد 460/ 459 و 460 /459 /454 من قانون العقوبات اللبناني.

جاء القرار تصديقاً لقرار قاضي التحقيق في بيروت فؤاد مراد بعد أن ظن بالمدعى عليهم. 

وقد أحيل الملف الى الهيئة الإتهامية التي بدورها أصدرت قرار التوقيف. بعدما تبين أن صاحب احدى محلات الحلويات الشهيرة في بيروت سلم الجهة المدعية شيك بقيمة 750 الف دولار بالتعاون مع احد الأشخاص من "آل م." مقابل مبلغ مالي نقدي قدره 270 الف دولار ليتبين لاحقا أن الشيك مزور.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:00 | 2021-02-09
11:46 | 2021-02-09
11:40 | 2021-02-09
11:35 | 2021-02-09
11:26 | 2021-02-09
11:20 | 2021-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website