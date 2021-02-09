تزوير شيك بقيمة 750 ألف دولار.. واتهامية بيروت تصدر قرار التوقيف

أصدرت الهيئة الإتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو قراراً بتوقيف المدعى عليهم "ع. د." و"ح. م." و"ف. س." وإحالتهم الى محكمة الجنايات في بيروت بجرم إحتيال ونصب وتزوير. وذلك وفقا لأحكام المواد 460/ 459 و 460 /459 /454 من قانون العقوبات اللبناني.جاء القرار تصديقاً لقرار قاضي التحقيق في بيروت فؤاد مراد بعد أن ظن بالمدعى عليهم.وقد أحيل الملف الى الهيئة الإتهامية التي بدورها أصدرت قرار التوقيف. بعدما تبين أن صاحب احدى محلات الحلويات الشهيرة في بيروت سلم الجهة المدعية شيك بقيمة 750 الف دولار بالتعاون مع احد الأشخاص من "آل م." مقابل مبلغ مالي نقدي قدره 270 الف دولار ليتبين لاحقا أن الشيك مزور.