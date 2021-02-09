وهاب: قطر لم تعد قادرة على لعب دور الوسيط

غرّد رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب قائلاً: "سمعنا أن وزير الخارجية القطري سيقترح حواراً لبنانياً في الدوحة . تأتي الدعوة والدوحة على خلاف مع كثير من العرب وقامت بدور مدمر في ليبيا وسوريا ولم تعد قادرة على دور الوسيط إضافة لإنحيازها للموقف التركي مما يجعلها في مواجهة مبادرة ماكرون.

سمعنا أن وزير الخارجية القطري سيقترح حواراً لبنانياً في الدوحة . تأتي الدعوة والدوحة على خلاف مع كثير من العرب وقامت بدور مدمر في ليبيا وسوريا ولم تعد قادرة على دور الوسيط إضافة لإنحيازها للموقف التركي مما يجعلها في مواجهة مبادرة ماكرون. — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) February 9, 2021

