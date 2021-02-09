لبنان

المشرفية عرض مع كومار التحضيرات لاطلاق البرنامج الطارىء لشبكة الامان الاجتماعي

Lebanon 24
09-02-2021 | 10:37
A-
A+
Doc-P-792222-637484639884440098.jpg
Doc-P-792222-637484639884440098.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل وزير الشؤون الإجتماعية والسياحة البروفسور رمزي المشرفية، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في مجموعة البنك الدولي ساروج كومار جا، وعرض معه آخر التحضيرات لاطلاق البرنامج الطارىء لشبكة الامان الاجتماعي، حيث اتفقا على ضرورة إقرار القرض الخاص بالبرنامج، والبالغة قيمته 246 مليون دولار، من مجلس النواب بأسرع وقت ممكن.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:00 | 2021-02-09
11:46 | 2021-02-09
11:40 | 2021-02-09
11:35 | 2021-02-09
11:26 | 2021-02-09
11:20 | 2021-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website