المشرفية عرض مع كومار التحضيرات لاطلاق البرنامج الطارىء لشبكة الامان الاجتماعي

استقبل وزير الشؤون الإجتماعية والسياحة البروفسور رمزي المشرفية، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في مجموعة البنك الدولي ساروج كومار جا، وعرض معه آخر التحضيرات لاطلاق البرنامج الطارىء لشبكة الامان الاجتماعي، حيث اتفقا على ضرورة إقرار القرض الخاص بالبرنامج، والبالغة قيمته 246 مليون دولار، من مجلس النواب بأسرع وقت ممكن.