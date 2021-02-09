لبنان

وزير خارجية قطر يحمل مبادرة "حوار لبناني" في الدوحة

Lebanon 24
09-02-2021 | 10:58
A-
A+
Doc-P-792234-637484652946699730.jpg
Doc-P-792234-637484652946699730.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت صحيفة "لقبس" الكويتية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، سيحمل خلال زيارته المقررة إلى بيروت، مبادرة لجمع الأطراف اللبنانية على طاولة حوار في الدوحة.

ونقلت "القبس" ، عن مصادر قولها إن "الجانب القطري لن يعلن عن مبادرته إلا بعد موافقة كل الأطراف اللبنانية على المشاركة في الحوار"، مشيرة إلى "تلقي الجانب القطري موافقة مبدئية من أغلبية القوى السياسية اللبنانية، لاسيما حزب الله وفريق الرئيس ميشال عون".
ولم تستبعد المصادر أن يتم الحديث عن تقديم دعم مالي إلى لبنان، الذي يعاني من أزمة سياسية حادة وأزمة مالية واقتصادي. 

وكانت السفارة القطرية في بيروت، أعلنت أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن سيزور لبنان اليوم الثلاثاء، حيث سيعقد مؤتمرا صحفيا بالقصر الجمهوري في بعبدا بعد لقائه الرئيس عون.

المصدر: القبس
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:00 | 2021-02-09
11:46 | 2021-02-09
11:40 | 2021-02-09
11:35 | 2021-02-09
11:26 | 2021-02-09
11:20 | 2021-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website