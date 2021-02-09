وزير خارجية قطر يحمل مبادرة "حوار لبناني" في الدوحة

ذكرت صحيفة "لقبس" الكويتية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، سيحمل خلال زيارته المقررة إلى بيروت، مبادرة لجمع الأطراف اللبنانية على طاولة حوار في الدوحة.



ونقلت "القبس" ، عن مصادر قولها إن "الجانب القطري لن يعلن عن مبادرته إلا بعد موافقة كل الأطراف اللبنانية على المشاركة في الحوار"، مشيرة إلى "تلقي الجانب القطري موافقة مبدئية من أغلبية القوى السياسية اللبنانية، لاسيما حزب الله وفريق الرئيس ميشال عون".





وكانت السفارة القطرية في بيروت، أعلنت أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن سيزور لبنان اليوم الثلاثاء، حيث سيعقد مؤتمرا صحفيا بالقصر الجمهوري في بعبدا بعد لقائه الرئيس عون.



ولم تستبعد المصادر أن يتم الحديث عن تقديم دعم مالي إلى لبنان، الذي يعاني من أزمة سياسية حادة وأزمة مالية واقتصادي.وكانت السفارة القطرية في بيروت، أعلنت أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن سيزور لبنان اليوم الثلاثاء، حيث سيعقد مؤتمرا صحفيا بالقصر الجمهوري في بعبدا بعد لقائه الرئيس عون.