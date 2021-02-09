لبنان

وسيلة اعلامية تعمم على موظفيها: ما تحكو بالموضوع

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-02-2021 | 11:35
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علم "لبنان ٢٤" ان وسيلة  اعلامية  عممت على العاملين فيها بوجوب الامتناع عن الادلاء باي موقف من قضية اغتيال الناشط السياسي لقمان سليم.
وجاء الطلب نتيجة عدم الرغبة في فتح سجال سياسي حاد في هذا الملف  قد يضر  بالوسيلة  والمتابعين لها.
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خاص "لبنان 24"

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