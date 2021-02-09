وسيلة اعلامية تعمم على موظفيها: ما تحكو بالموضوع

علم "لبنان ٢٤" ان وسيلة اعلامية عممت على العاملين فيها بوجوب الامتناع عن الادلاء باي موقف من قضية اغتيال الناشط السياسي لقمان سليم.

وجاء الطلب نتيجة عدم الرغبة في فتح سجال سياسي حاد في هذا الملف قد يضر بالوسيلة والمتابعين لها.