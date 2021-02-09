لبنان

المطران عبدالساتر للمسؤولين بعيد مار مارون: التاريخ لا يرحم وسيذكركم بين الطغاة والسفاحين

Lebanon 24
09-02-2021 | 11:40
A-
A+
Doc-P-792248-637484677913906358.jpg
Doc-P-792248-637484677913906358.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ترأس راعي أبرشية بيروت وتوابعها للموارنة المطران بولس عبد الساتر قداس عيد مار مارون في كنيسة شفيع الطائفة، في وسط بيروت، وألقى عظة قال فيها: "الويل لكم أيها المسؤولون السياسيون لانكم تبنون مجدكم على مذلة من وثقوا بكم. لا تنسوا أن التاريخ لا يرحم وسيذكر أسماءكم بين أسماء الطغاة والسفاحين. الويل لكم يا ايها المسؤولون الماليون لانكم تبنون بيوتكم من مال الاباء والامهات الذين يكدون في سبيل تأمين مستقبل اولادهم تذكروا ان الله يسمع أنين المقهورين وأن الاكفان لا جيوب لها، وأن أموالكم وبيوتكم ستصير حتما الى غيركم وأن لعنات المظلومين ستلحق بالظالم حتى الثرى".

وتابع: "الحق أقول لكم كراسيكم سينتزعها أحدهم منكم وستواجهون لا محالة الديان العادل الذي لا يحابي الوجوه. ها نحن اليوم نعود بعد سنة ونحتفل ثانية بعيد ابينا القديس مارون بعد سنة عشنا فيها ماسي الوباء والتفجير المجرم لمرفأ بيروت نعود لنتأمل في حياة هذا القديس الذي ترك العالم ومباهجه. سنبقى حيث نحن صامدين وواقفين ننادي بالحق ونحارب الفساد ونزرع الرجاء سنبقى ثابتين على حسن السيرة وسنبقى بوطننا لبنان لانه ثمرة العديد من التضحيات وفي ترابه يرقد شهداؤنا وقديسونا لن نيأس ولن نمل مهما طالت المحنة لاننا شعب يؤمن ان الله امين لوعوده ولاننا شعب يعيش كل يوم مع من غلب الشر والموت ولاننا نؤمن ان بعد الصليب هناك حتما القيامة".

وسأل: "لماذا نساند مسؤولين لم يذرفوا دمعة امام البيوت المهدمة ولماذا نحن منقسمون حتى في البيت الواحد بسبب سياسيين يستغلون معاناتنا وديننا ليبقوا حيث هم. تعالوا ننبذ ثقافة الفساد التي انتشرت بين الصغار والكبار منا كوباء فتاك، لننزع عنا الروحة التجارية المتأصلة فينا ونسعى جاهدين خلف ما يفيد الوطن والانسان".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
19:40 | 2021-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2021-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:00 | 2021-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:00 | 2021-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:07 | 2021-02-09
14:06 | 2021-02-09
13:58 | 2021-02-09
13:50 | 2021-02-09
13:49 | 2021-02-09
13:46 | 2021-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website