لبنان

عراجي: كان من الأفضل تمديد الإقفال اسبوعاً للسيطرة أكثر على الوباء

Lebanon 24
09-02-2021 | 11:46
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قال رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي في حديث لإذاعة "صوت لبنان" إن اللقاح هو العلاج الناجح والفعّال ضد كورونا والسبيل الوحيد للوصول إلى برّ الأمان للبشرية
جمعاء.
 
ولفت الى المنصّة الإعلامية التي أطلقتها وزارة الإعلام ، بهدف توعية الناس على أهمّية التلقيح للوصول إلى المناعة المجتمعية من خلال عمليات تطعيم
لحوالى 85% من السكان اللبنانيين وغير اللبنانيين.
 
واكد انه كان من الأفضل تمديد الإقفال اسبوعاً آخر للسيطرة أكثر على الوباء، معتبراً انه في حال تطبيق الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الوزارية الخاصة
بكورونا فستنخفض الإصابات، لكنه ابدى تخوفه من الانتشار السريع للسلالة البريطانية ومن فقدان الاسابيع الثلاثة التي استفدنا منها.
 
وشدد عراجي على ان هناك نوعاً من التراخي في تطبيق التدابير وان مشهد امس دليل على ذلك، وقال : لو تم تمديد الاقفال العام لاسبوع لكنا وصلنا الى وضع افضل من حيث عدد الاصابات.
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