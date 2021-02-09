لبنان

حراك دبلوماسيّ عربيّ لافِت.. هل "تُفرَج" لبنانيًّا؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
09-02-2021 | 12:30
A-
A+
Doc-P-792255-637484717246460961.jpg
Doc-P-792255-637484717246460961.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ليس خافيًا على أحد أنّ الملفّ اللبنانيّ غاب عن "الأولويات" العربيّة في المرحلة الماضية، مع رصد "انكفاءٍ" دبلوماسيّ واسِع على خطّه، خصوصًا على المستوى الخليجيّ، في سياسةٍ لم تَخرُقْها سوى اعتبارات "التضامن الإنسانيّ" التي فرضتها تداعيات انفجار مرفأ بيروت المشؤوم والمُدمِّر في الرابع من آب الماضي.

 

وتجلّى هذا "الانكفاء" بأوضح حُلَلِه من خلال مغادرة العديد من السفراء العَرَب، ولا سيّما الخليجيّين، الأراضي اللبنانيّة خلال الأشهر القليلة الماضية، إما في "إجازاتٍ" بدت "مفتوحة" إلى حدّ بعيد، وإما لانتهاء فترة عملهم، مع تسجيل "مفارقة" عدم تعيين "بُدلاء" عنهم، في رسالةٍ بدت غير مشفَّرة، بل على النقيض، واضحة المغازي والدلالات.

 

ولا شكّ أنّ عوامل عديدة أسهمت في حصول هذا "الانكفاء"، ووفّرت للكثير من الدول عوامل ودوافع موضوعيّة تبرّره، وهي بمُجمَلها داخليّة، ولا يمكن حصرها بمواقف بعض الأحزاب أو الشخصيّات التي صُنِّفت "مسيئة" في بعض الجوانب للعلاقات اللبنانيّة-العربيّة، ولكن تتّصل قبل ذلك بطبيعة الأداء اللبنانيّ "المُرتَبِك"، وغياب الإرادة الجدّية بحلّ الأزمات المتفاقمة ذاتيًّا.

 

تغيّر نوعيّ

 

خلال اليومين الماضييْن، بدأ "تغيّرٌ نوعيّ" يُرصَد على خطّ المقاربات العربيّة للأزمة اللبنانيّة، فغاب "الانكفاء" ليحضر بديلًا عنه حراكٌ دبلوماسيّ لافِتٌ في عناوينه ومضامينه، ولو أنّه بقي محصورًا، حتى إثبات العكس، بطابعٍ استكشافيّ واستطلاعيّ، من دون أن تتّضِح أهدافه الكُبرى، وربما البعيدة المدى.

 

ولعلّ الزيارة التي يقوم بها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني إلى لبنان اليوم، قد تكون خيرَ "تتويجٍ" لهذا المسار، وإن تباينت "التوقّعات" حول نتائجها، بين من وضعها في إطار "التضامن" الإنسانيّ والماليّ الضروريّ مع لبنان، ومن ذهب لحدّ التكهّن بمبادرةٍ قطريّةٍ جديدةٍ ستُفرزها، قد تكون "نسخة طبق الأصل" عن حوار الدوحة الذي أعقب أحداث السابع من أيار 2008، وأفرز "تسوية داخليّة" صمدت لسنوات.

 

إلا أنّ الحراك القطريّ المُستجِدّ لا يبدو "معزولًا" في الزمان والمكان، إذ يتزامن مع تحرّكٍ سعوديّ لافِت أيضًا، بدأ بلقاءٍ جمع السفير السعوديّ وليد البخاري خلال الساعات الماضية بنظيره الروسيّ، على أن يُستكمَل بسلسلة لقاءاتٍ دبلوماسيّة رفيعة المستوى، ستشمل في الساعات المقبلة السفيرتيْن الأميركيّة والفرنسيّة، وفقًا للمعلومات المتوافرة، التي تضعه في إطار الإصرار السعوديّ على تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في لبنان.

 

"تكبير" حجم التفاؤل؟

 

يُضاف إلى الحراكيْن القطريّ والسعوديّ المُستجدَّيْن، حِراكٌ خلف الكواليس بدأ من مصر، خلال زيارة رئيس الحكومة المكلَّف سعد الحريري، ووصل إلى الإمارات، في ظلّ ما يُحكى عن "انفتاح" إماراتيّ على لبنان، من بوّابة المبادرة الفرنسيّة، وهو ما تعزّز في جولات الحريري الخارجيّة الأخيرة، والتي كانت أبو ظبي محطّة شبه "ثابتة" فيها.

 

ولعلّ أهمّ ما في هذا الحِراك، وفق ما يؤكّد عددٌ من العارفين، أنّه يتزامن مع حِراكٍ دوليّ متطوّر، أطلقه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باتصاله مع الرئيس الأميركيّ الجديد جو بايدن، والذي حضر لبنان ملفًّا أسياسيًّا على خطّه، علمًا أنّ ماكرون يستعِدّ لزيارةٍ إلى كلّ من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، وفقًا للمعلومات، وإن لم يُحدَّد موعدها رسميًا بعد، في وقتٍ بدا أكيدًا أنّ لبنان سيكون طبقها "الدَّسِم" من دون مُنازِع.

 

وفي حين يحلو للكثيرين تكبير حجم "التفاؤل" انطلاقًا من رصد مثل هذا الحِراك، باعتبار أنّ مجرّد حضور لبنان في الكواليس العربيّة والدوليّة يُعَدّ ظاهرة إيجابيّة، وتعني وجود "توافق ضمنيّ" على منع "الانهيار"، يبقى الأكيد، وفق ما يقول المطّلعون على ما يجري في الكواليس، أنّ الكرة تبقى أولًا وأخيرًا في ملعب اللبنانيّين أنفسهم، فإما يوفّرون لأيّ حراكٍ المقوّمات اللازمة لينجح، وإمّا يجهضونه في مهده، ويبدّدون أيّ آمالٍ يمكن أن تُبنى عليه.

 

ليس غريبًا أن يراهن اللبنانيون على أيّ حراكٍ خارجيّ لحلّ أزماتهم، فقد سبق أن نجح هذا الخارج في تحقيق "المعجزات" بجمع المسؤولين اللبنانيّين لإيجاد "حلولٍ" كان يمكن أن يصنعوها بأنفسهم. لكنّ الأكيد، وسط كلّ ذلك، أنّ أيّ حلٍّ، سواء صُنِع في لبنان أو في الخارج، يتطلّب إرادةً داخليّة جدّية بالدرجة الأولى، متى انتفت، لا يعود لأيّ جهودٍ أيّ قيمةٍ أو جدوى...

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
19:40 | 2021-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2021-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:00 | 2021-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:00 | 2021-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:07 | 2021-02-09
14:06 | 2021-02-09
13:58 | 2021-02-09
13:50 | 2021-02-09
13:49 | 2021-02-09
13:46 | 2021-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website