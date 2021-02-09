هل من انتخابات فرعية؟

قال وزير بارز في مجالسه الخاصة" انه بالرغم من كل الاجواء والتسريبات عن اجراء الانتخابات النيابية الفرعية قريبا فان هذا الامر مستبعد، فلا الوضع الامني ولا السياسي ولا الصحي يسمح بحصول هذه الانتخابات، كما ان اجهزة الدولة المعنية اداريا وامنيا قد لا تكون قادرة على مواكبة هذا الاستحقاق الدستوري.