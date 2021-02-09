لبنان

ميقاتي استقبل السفيرة الأميركية وبحثٌ في الأوضاع الراهنة

Lebanon 24
09-02-2021 | 12:39
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إستقبل الرئيس نجيب ميقاتي سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا في مكتبه، وجرى البحث في الأوضاع الراهنة والعلاقات اللبنانية – الأميركية.
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ميقاتي

شيا

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