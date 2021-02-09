لبنان

تسرّب مادة المازوت على أوتوستراد بخعون - الضنية (صورة)

Lebanon 24
09-02-2021 | 12:36
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يشهد أوتوستراد بلدة بخعون في قضاء الضنية، تسرباً لمادة المازوت، بحسب ما أفادت مراسلة "لبنان 24".
 
 
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