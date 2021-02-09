لبنان

الأمن العام يعاود إستقبال معاملات المواطنين

Lebanon 24
09-02-2021 | 12:33
A-
A+
Doc-P-792265-637484714971829168.jpg
Doc-P-792265-637484714971829168.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

 

 أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان، أنها "ستعاود إستقبال وتسليم معاملات المواطنين في دائرة العلاقات العامة وأمانة السر العامة وفي الدوائرالإقليمية والمراكز التابعة لها كالمعتاد يوميا، على أن يتم التقيد بتدابير الوقاية اللازمة والمحافظة على التباعد الاجتماعي وتنظيم دخول المواطنين الى المراكز بما يتناسب مع هذه التدابير، إستنادا الى قرار رئاسة مجلس الوزراء المتعلق بتحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق.


كما يهم المديرية أن تشير الى أنها "ستسمح بدخول اللبنانيين وأفراد عائلاتهم العالقين في سوريا والراغبين بالعودة الى لبنان عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين إعتبارا من الساعة التاسعة صباحا ولغاية السادسة مساء من تاريخي 10 و17/2/2021 شرط حيازتهم على فحص PCR نتيجته سلبية ولا تزيد مدته عن 96 ساعة من سوريا، على أن يخضعوا مجددا لفحص PCR على الحدود من قبل فرق وزارة الصحة العامة".

المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
19:40 | 2021-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2021-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:00 | 2021-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:00 | 2021-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:07 | 2021-02-09
14:06 | 2021-02-09
13:58 | 2021-02-09
13:50 | 2021-02-09
13:49 | 2021-02-09
13:46 | 2021-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website