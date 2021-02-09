في جبيل.. يتسوّلون..يسرقون ويُحطّمون السيارات

كشفت كاميرات المراقبة المثبتة على الطرقات الرئيسية والفرعية في منطقة جبيل، قيام ثلاثة فتيان بأعمال التسوّل والنشل وتكسير المحلات بدافع السرقة ليلاً. وما إن تمّ توقيف أحدهم حتى اعترف على رفيقيه وأرشد القوى الأمنية على أماكن السرقة التي قاموا بها.

بناء على كتاب معلومات حول قيام عدّة صبية بأعمال سرقة وتخريب وتسوّل في مدينة جبيل، تمّ إستدعاء المدعى عليهم "ع.ق"(مواليد 2006، سوري) الى مفرزة جونية القضائية، وتمّ سماع إفادته بحضور مندوبة الأحداث، فاعترف بقيامه بالإشتراك مع المدعى عليه "ع.ر"(مواليد 2003، سوري) بالسرقة من فرن مناقيش في محلّة جبيل بعد الدخول إليه ليلاً بواسطة الكسر والخلع، وأضاف أن "ع.ر" كان يقوم بعدة عمليات سرقة ونشل في جبيل، كما سرق كنيسة، فيما قام زميلهما الثالث"ح.س" بسرقة محلّ أحذية في المنطقة عينها. وأشار المستجوب أنّه يحضر يومياً مع رفيقيه الى جبيل من أجل التسوّل وكذلك لتخريب بعض الممتلكات العامة والخاصة وتكسير زجاج بعض السيارات.

وقد بينت تسجيلات كاميرات المراقبة أفعال المدعى عليهم وسرقاتهم، وتطابقت بصماتهم على أثر بصمات مرفوعة من عدة محلات وسيارات.

قاضي التحقيق في جبل لبنان، ظنّ بالمدعى عليهم بجرم السرقة بواسطة الكسر والخلع لعدد من المحلات والكنيسة ومن داخل السيارات بعد تحطيم زجاجها، والقيام بنشل المارة وتخريب الممتلكات العامة والخاصة والقيام بأعمال تسوّل والإقامة في لبنان بصورة غير مشروعة، طالباً محاكمتهم أمام محكمة جنايات الأحداث في جبل لبنان.