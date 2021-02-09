وزير الصحة يجول في مستشفى جزين

وصل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن عند العاشرة صباحا الى مستشفى جزين الحكومي، وعقد اجتماعا مع مديره الدكتور شربل مسعد والهيئة الادارية والاطباء العاملين







واستمع حسن من مدير المستشفى الدكتور مسعد الى حاجاته، وشرح القدرة الاستيعابية للمستشفى، "اذ تم تجهيز 15 سريرا للكورونا و6 أسرة للعناية الفائقة، وحاليا يوجد 19 مريض كورونا في المستشفى

".





وطلب مسعد مساعدة الوزير في تأمين بعض مستلزمات قسم غسيل الكلى لتسهيل عدم انتقال مرضى غسيل الكلى الى أماكن اخرى ومطالب أخرى، ووعده حسن بمتابعة الموضوع