"عاصفة الرعد": إسرائيل تعلن عن مناورة على الحدود مع لبنان.. "سيناريو أيام قتالية"



أعلن الجيش الإسرائيلي، أنّه بدأ اليوم منارة تحمل اسم "عاصفة الرعد" على الحدود مع لبنان، تستمرّ حتّى يوم غد الأربعاء، تهدف إلى "تعزيز الجاهزية القتالية على الحدود مع لبنان".

وقال المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على "تويتر" إنّ الجيش الإسرائيلي "يبدأ اليوم مناورة عاصفة الرعد لتعزيز الجاهزية لسيناريو أيام قتالية على الحدود مع لبنان".

وأضاف: "مناورة "عاصفة الرعد" في الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان تبدأ اليوم وتستمر حتى يوم الأربعاء. ستشهد منطقة الحدود مع لبنان حركة ناشطة لقوات الأمن وسيتم نشر عدد من الحواجز على بعض الطرق دون إغلاقها".

وأوضح أنّ "عاصفة الرعد ستفحص ما تمّ استخلاصها من عبر نتيجة بعض الأحداث التي وقعت على الحدود في الصيف الأخير كما ستتدرب القوات على عدد من السيناريوهات تتضمن سيناريوهات يوم قتالي".



ولفت إلى أنّ الجيش الإسرائيلي "سيواصل نشاطاته لتعزيز جهوزيته على الحدود مع لبنان انطلاقا من مهمته في الدفاع عن مواطني الشمال".