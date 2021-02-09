لبنان

"عاصفة الرعد": إسرائيل تعلن عن مناورة على الحدود مع لبنان.. "سيناريو أيام قتالية"

Lebanon 24
09-02-2021 | 13:38
A-
A+
Doc-P-792281-637484747365031138.jpg
Doc-P-792281-637484747365031138.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الجيش الإسرائيلي، أنّه بدأ اليوم منارة تحمل اسم "عاصفة الرعد" على الحدود مع لبنان، تستمرّ حتّى يوم غد الأربعاء، تهدف إلى "تعزيز الجاهزية القتالية على الحدود مع لبنان".
 
 
وقال المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على "تويتر" إنّ الجيش الإسرائيلي "يبدأ اليوم مناورة عاصفة الرعد لتعزيز الجاهزية لسيناريو أيام قتالية على الحدود مع لبنان". 
 
 
وأضاف: "مناورة "عاصفة الرعد" في الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان تبدأ اليوم وتستمر حتى يوم الأربعاء. ستشهد منطقة الحدود مع لبنان حركة ناشطة لقوات الأمن وسيتم نشر عدد من الحواجز على بعض الطرق دون إغلاقها".
 
وأوضح أنّ "عاصفة الرعد ستفحص ما تمّ استخلاصها من عبر نتيجة بعض الأحداث التي وقعت على الحدود في الصيف الأخير كما ستتدرب القوات على عدد من السيناريوهات تتضمن سيناريوهات يوم قتالي".
 
ولفت إلى أنّ الجيش الإسرائيلي "سيواصل نشاطاته لتعزيز جهوزيته على الحدود مع لبنان انطلاقا من مهمته في الدفاع عن مواطني الشمال". 
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
19:40 | 2021-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2021-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:00 | 2021-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:00 | 2021-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:07 | 2021-02-09
14:06 | 2021-02-09
13:58 | 2021-02-09
13:50 | 2021-02-09
13:49 | 2021-02-09
13:46 | 2021-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website