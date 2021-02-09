سرقة كابلات كهرباء في أحد المباني بطرابلس

تمكن مجهولون من سرقة كميّة من كابلات الكهرباء من داخل خزان لتوزيع الكهرباء في أحد الأبنية في شارع المئتين في مدينة طرابلس، ما تسبّب بإنقطاع الكهرباء عن المبنى والعمل جار على إعادة التيار.