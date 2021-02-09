قيادة حزب الله في جبل لبنان و الشمال تهنئ بذكرى مار مارون

تقدم مسؤول منطقة جبل لبنان والشمال في "حزب الله" الشيخ محمد عمرو بأحر التهاني بإسم قيادة الحزب في جبل لبنان والشمال من "أهلنا المسيحيين بعامة والموارنة بخاصة في جبيل وكسروان والمتن الشمالي، لمناسبة ذكرى مار مارون، سائلين الله سبحانه وتعالى أن تحمل هذه الذكرى الأمل بقيامة لبنان الرسالة، قيامة تكون على مستوى شعبه المقاوم في الميادين الصحية، الإقتصادية والسياسية كافة".

