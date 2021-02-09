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لبنان
فرعون عن جان عبيد: استحققت الفخامة بالممارسة
Lebanon 24
09-02-2021
|
13:50
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غرد الوزير والنائب السابق، ميشال فرعون، عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "كان جان عبيد صديقاً لي ولكثيرين، كما كان قامة في الوطنية والأخلاق. هو من سياسيي زمن الصدق في الكلام، قبل أن تنحدر في هذه الأيام الى المماحكات التافهة. وداعاً جان عبيد، استحققت الفخامة بالممارسة وإن لم تنلها بالمنصب. الرحمة لك، والعزاء لعائلتك العزيزة ولمحبيك، وما أكثرهم".
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