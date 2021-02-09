لبنان

عبدالله: لتشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات

Lebanon 24
09-02-2021 | 13:49
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 طالب مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبدالله القوى السياسية في بيان، ب"بذل جهود حقيقية لتقريب وجهات النظر من أجل تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات، وبالإقلاع عن تدويل الملف الحكومي وجعل هذا البلد قادرا على قيادة نفسه، أقله بالملفات المحلية".

ودعا الى "تجنيب لبنان الانقياد لإرادة القوى الخارجية ومصالحها في المنطقة والتي تريد من لبنان ان يسير بتوجهاتها، وعلى بعض القيادات السياسية التحلي بأدبيات الخطاب السياسي الموزون لا المأزوم، لأن البلد لا يتحمل أزمات داخلية إضافية لأزماته الحالية".

وأكد "الانحياز لمصالح الناس"، وناشد الجهات المعنية "التعجيل بايصال المساعدات المالية للعائلات الاكثر فقرا ومراعاة الدقة بالتوزيع، لتصل المساعدات الى أصحابها، تخوفا مما يحصل بالمواد الغذائية المدعومة
المصدر: الوكالة الوطنية
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