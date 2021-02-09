هل "يبقّ" الحريري "كلّ البحصات"؟!

تتساءل أوساط متابعة حول ما إذا كان لدى الرئيس المكلّف، سعد الحريري، أكثر من "بحصة" لـ"يبّقها" في كلمته المنتظرة في ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 14 شباط.

ويقول هؤلاء إنّه وبعد أزمة استقالة الرئيس الحريري عام 2017 من السعودية، كان هناك بحصة واحدة لكن مع مرور السنوات فقد تراكمت "البحصات" سواء مع الحلفاء أو الخصوم، فهل سيقوم الحريري بـ"بقّ" كلّ هذه "البحصات"؟