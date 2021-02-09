لبنان

ميقاتي زار بري وعرضا الاوضاع العامة في البلاد

Lebanon 24
09-02-2021 | 14:37
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زار الرئيس نجيب ميقاتي، رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة. وعرض الطرفان الاوضاع العامة لا سيما السياسية والاجتماعية والصحية في البلاد.
 
 
 
 
 
 
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نجيب ميقاتي

نبيه بري

عين التينة

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