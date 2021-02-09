24
o
بيروت
26
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
19
o
زحلة
17
o
بعلبك
24
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
ميقاتي زار بري وعرضا الاوضاع العامة في البلاد
Lebanon 24
09-02-2021
|
14:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار الرئيس نجيب ميقاتي، رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة. وعرض الطرفان الاوضاع العامة لا سيما السياسية والاجتماعية والصحية في البلاد.
مواضيع ذات صلة
رئيس مجلس النواب نبيه بري يلتقي في هذه الاثناء الرئيس نجيب ميقاتي في عين التينة
Lebanon 24
رئيس مجلس النواب نبيه بري يلتقي في هذه الاثناء الرئيس نجيب ميقاتي في عين التينة
09/02/2021 16:28:12
09/02/2021 16:28:12
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري
Lebanon 24
وصول نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري
09/02/2021 16:28:12
09/02/2021 16:28:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس برّي يلتقي في هذه الأثناء السفير المصري في عين التينة
Lebanon 24
الرئيس برّي يلتقي في هذه الأثناء السفير المصري في عين التينة
09/02/2021 16:28:12
09/02/2021 16:28:12
Lebanon 24
Lebanon 24
جولة الصباح الاخبارية: حرب البيانات تنتقل من بيت الوسط الى عين التينة... وفرنسا وحزب الله على خط التهدئة
Lebanon 24
جولة الصباح الاخبارية: حرب البيانات تنتقل من بيت الوسط الى عين التينة... وفرنسا وحزب الله على خط التهدئة
09/02/2021 16:28:12
09/02/2021 16:28:12
Lebanon 24
Lebanon 24
نجيب ميقاتي
نبيه بري
عين التينة
تابع
الأكثر قراءة
إلى اللبنانيين.. أكثر من 20 ألف فرصة عمل عن بُعد في لبنان أو في أوروبا!
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. أكثر من 20 ألف فرصة عمل عن بُعد في لبنان أو في أوروبا!
19:40 | 2021-02-08
08/02/2021 07:40:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول بارز: خلين بالبيوت أحسن ما يهجمو علينا
Lebanon 24
مسؤول بارز: خلين بالبيوت أحسن ما يهجمو علينا
08:00 | 2021-02-09
09/02/2021 08:00:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"يا اولاد الافاعي ادخلوا الى حجوركم".. تغريدة نارية من الصايغ: لم أجتمع مع باسيل
Lebanon 24
"يا اولاد الافاعي ادخلوا الى حجوركم".. تغريدة نارية من الصايغ: لم أجتمع مع باسيل
18:00 | 2021-02-08
08/02/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبناني شهير يكشف سراً: "رح تتفاجأوا مين هيّي حبيبتي" (فيديو)
Lebanon 24
فنان لبناني شهير يكشف سراً: "رح تتفاجأوا مين هيّي حبيبتي" (فيديو)
21:00 | 2021-02-08
08/02/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار هام من وزيرة الدفاع.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
قرار هام من وزيرة الدفاع.. هذا ما جاء فيه
21:10 | 2021-02-08
08/02/2021 09:10:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:20 | 2021-02-09
الجيش يغلق مداخل سوق الذهب في طرابلس
16:11 | 2021-02-09
ألبسةو معدات وقائية في مستشفى الوردية
15:50 | 2021-02-09
وزير الأمن الإسرائيلي يهدد اللبنانيين!
15:49 | 2021-02-09
في ذكرى مار مارون: اين قنوبين؟
15:48 | 2021-02-09
الوطن يضيع.. في شياطين "التنازلات" والاجتهادات الدستورية
15:43 | 2021-02-09
رابطة جامعات لبنان: للكف عن العبث بالتعليم العالي
فيديو
جان عبيد الى مثواه الأخير.. مأتم رسمي وشعبي (فيديو وصور)
Lebanon 24
جان عبيد الى مثواه الأخير.. مأتم رسمي وشعبي (فيديو وصور)
17:16 | 2021-02-08
09/02/2021 16:28:12
Lebanon 24
Lebanon 24
طلبوا 400 ألف دولار.. تفاصيل مثيرة عن اختطاف رجل أعمال خليجي في تركيا (فيديو)
Lebanon 24
طلبوا 400 ألف دولار.. تفاصيل مثيرة عن اختطاف رجل أعمال خليجي في تركيا (فيديو)
11:30 | 2021-02-07
09/02/2021 16:28:12
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو نادر.. عزت العلايلي يكشف أسراراً من حياته الخاصة
Lebanon 24
فيديو نادر.. عزت العلايلي يكشف أسراراً من حياته الخاصة
18:00 | 2021-02-06
09/02/2021 16:28:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact