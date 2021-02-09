ميقاتي زار بري وعرضا الاوضاع العامة في البلاد

زار الرئيس نجيب ميقاتي، رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة. وعرض الطرفان الاوضاع العامة لا سيما السياسية والاجتماعية والصحية في البلاد.