وزير خارجية قطر جال على الرؤساء الثلاثة: ندعم أي مسار يؤدّي لتشكيل الحكومة

زار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لبنان اليوم الثلاثاء، حيث التقى الرؤساء الثلاثة: رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، رئيس مجلس النواب نبيه برّي في عين التينة، ورئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب في السراي الحكومي.

قصر بعبدا

وفي كلمة له بعد لقائه عون، قال الوزير القطري "إنّنا نتمنى الأطراف اللبنانية تشكيل حكومة بأسرع وقت بما يتماشى مع مصلحة الشعب"، مشدّداً على أنّ "تشكيل الحكومة شأن داخلي، وقطر تربطها علاقات جيدة مع جميع الأطراف".

وأكّد أنّ "دولة قطر ستدعم أي مسار يؤدّي إلى تشكيل الحكومة في لبنان"، لافتاً إلى "أنّنا لا نسعى لنسف المبادرة الفرنسية بل نعمل على استكمال المساعي الدولية لتشكيل حكومة".

من جهته، شدّد عون على أنّ "دعم قطر ومساعدتها للبنان يؤكدان العلاقات المميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين".

وأضاف: "نقدر التسهيلات وفرص العمل التي تقدمها قطر للبنانيين الموجودين فيها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان".

عين التينة

ومن بعبدا انتقل الوزير القطري إلى مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة، حيث التقى رئيس مجلس النواب، نبيه برّي، لأكثر من نصف ساعة.

وبحسب بيان صادر عن مكتب برّي، فقد تناول البحث "الموضوع الحكومي والمستجدات السياسية في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان وقطر".

وأوضح البيان أنّ "الآراء كانت متطابقة بين الرئيس برّي ووزير الخارجية القطري لجهة ضرورة الاسراع بتشكيل الحكومة بأقصى سرعة ممكنة".

السراي

ومن عين التينة، انتقل الوزير القطري إلى السراي الحكومي، حيث التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب.

وتمّ استعراض الأوضاع العامة في لبنان والجهود المبذولة لتأليف الحكومة، وما يمكن أن تقوم به قطر لتشجيع الأطراف اللبنانية في هذه المرحلة للإسراع بتشكيل الحكومة.