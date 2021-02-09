لبنان

حسن من مستشفى مرجعيون: لا عائق أمام بدء التلقيح الاثنين

Lebanon 24
09-02-2021 | 15:29
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أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، من مستشفى مرجعيون الحكومي، افتتاح قسم لمعالجة مرضى كورونا في المستشفى، وذلك ضمن جولة على مستشفيات أقضية جزين ومرجعيون وبنت جبيل، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارتها المدير العام الدكتور مؤنس كلاكش وأعضاء مجلس الإدارة وأطباء وممرضون.

وشدد على أن "متابعة وزارة الصحة تطوير المستشفيات الحكومية أمر جدي ومحقق، في ظل هذا التعاون بين سلطة الوزارة ومجالس الإدارة واللجان، التي تواكب الأعمال وتوصيات وزارة الصحة". وقال: "بالفعل جهزت أربعة أسرة عناية فائقة ذات ضغط منخفض لاستقبال مرضى كورونا، والعمل جار لاستحداث سبع غرف سعتها بين سبعة و14 سريرا. أما بالنسبة إلى اعتماد مستشفى مرجعيون الحكومي كمركز للتلقيح ضد فيروس كورونا ككل المستشفيات الحكومية المعتمدة سابقا، فلا تجهيزات معينة، بل هناك بعض الترتيبات كتدريب فرق متخصصة ضمن آلية موحدة بين كل المستشفيات التي اعتمدت كمراكز تلقيح، فاعتماد المستشفيات الحكومية كمراكز تلقيح هي بمثابة ثقة ودعم لهم، لأن أي مستشفى افتتح قسما لكورونا وتطوع لخدمة اهله، يجب أن نشجعه على مبادرته".

ولفت إلى أن "كل الأشياء التقنية واللوجستية المطلوبة للقاح تأمنت عبر مجموعة من المتبرعين، وبالتالي لا يوجد أي عائق أمام بدء التلقيح يوم الاثنين المقبل".
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