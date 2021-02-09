لبنان

رابطة جامعات لبنان: للكف عن العبث بالتعليم العالي

Lebanon 24
09-02-2021 | 15:43
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دعت رابطة جامعات لبنان، في بيان اليوم، إلى "الكف عن العبث بالتَّعليم العال،ي الذي غدا معه لبنان منارة الشرق."


وقالت: "في ظل الأحداث الأليمة التي تمزق الوطن من بيروت الشهيدة إلى طرابلس الجريحة، لا بد للجامعات من أن تدق ناقوس الخطر الذي يعرض طلابنا للهجرة وأهلهم لليأس وخيرة أساتذتنا للاغتراب، ومجتمعنا للموت ومؤسساتنا للاقفال."

أضافت: "اليوم كما بالأمس، جامعاتنا كلها مستمرة في أداء رسالتها الوطنية التربوية، ثابتة في أرضها لا تتزحزح، خادمة لكل فئات شعبها، لا تترك طالبا يوقف تحصيله لأسباب قاهرة، مستندة إلى مئات الآلاف من متخرجيها، لأنَّها مؤمنة بلبنان الثَّقافة والإبداع والرقي."

وختمت: "آن الأوان لنقول كفى. بل كفوا أيديكم عن جامعات لبنان. اللبناني جائع، مريض، لن تشبعه بعد اليوم المزايدات الشعبوية في ظل اهتراء الدولة."

المصدر: الوكالة الوطنية
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