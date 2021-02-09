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لبنان
وزير الأمن الإسرائيلي يهدد اللبنانيين!
Lebanon 24
09-02-2021
|
15:50
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في تطوريْن جديديْن على الصعيد الأمني اليوم الثلاثاء، هدد وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، اللبنانيين، بـ"دفع ثمن باهظ" إذا اندلعت معركة على الجبهة الشمالية الإسرائيلية وذلك بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي عن
بدء
منارة تحمل اسم "عاصفة الرعد"
على الحدود مع لبنان، تستمرّ حتّى يوم غد الأربعاء، تهدف إلى "تعزيز الجاهزية القتالية على الحدود مع لبنان".
ونقل موقع "i24 news" الإسرائيلي عن غانتس قوله "إذا فُتحت جبهة في الشمال، فإن لبنان سيدفع ثمنا باهظا في ظل الأسلحة المنتشرة في التجمعات المدنية".
وأضاف وزير الأمن الإسرائيلي "نحن لا نتردد في إلحاق الضرر بالتموضع الإيراني قرب حدودنا، وحسن نصرالله يدرك جيداً أن قراره بناء مخابئ للذخيرة والصواريخ يعرضه ويعرض اللبنانيين للخطر".
وتابع غانتس قائلاً: "على الحكومة اللبنانية أن تعلم ذلك وتتحمل المسؤولية، وإسرائيل تعمل باستمرار لمنع تموضع إيران قرب حدودها"، مهدداً حزب الله اللبناني، بأن إسرائيل ستفعل ما في وسعها لمنع تحول لبنان إلى "دولة إرهاب".
من جهة أخرى، قال المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على "تويتر" إنّ الجيش الإسرائيلي "يبدأ اليوم مناورة عاصفة الرعد لتعزيز الجاهزية لسيناريو أيام قتالية على الحدود مع لبنان".
المصدر:
24
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