لبنان

الجيش يغلق مداخل سوق الذهب في طرابلس

Lebanon 24
09-02-2021 | 16:20
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عمل الجيش اللبناني على اغلاق مدخل سوق الذهب في طرابلس، وذلك تزامناً مع بدء حملة اغلاق المحلات التي سيبدأ بها، بسبب عدم التزام المحلات بالقرارات، بالاضافة لوجود عدد كبير من المواطنين في السوق.
 
 
 
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