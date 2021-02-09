الجيش يغلق مداخل سوق الذهب في طرابلس

عمل الجيش اللبناني على اغلاق مدخل سوق الذهب في طرابلس، وذلك تزامناً مع بدء حملة اغلاق المحلات التي سيبدأ بها، بسبب عدم التزام المحلات بالقرارات، بالاضافة لوجود عدد كبير من المواطنين في السوق.