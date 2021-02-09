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لبنان
دياب استقبل كومار جاه و تباحثا في مساعدات البنك الدولي
Lebanon 24
09-02-2021
|
16:50
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استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب صباح اليوم في السرايا الحكومية، مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه، في حضور وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر ووزير السياحة والشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية. وتناول اللقاء المساعدات التي يقدمها البنك إلى لبنان، لا سيما لتأمين اللقاح ولدعم الأسر الأكثر حاجة
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