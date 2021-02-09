تعميم جديد للمجذوب

أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب التعميم الرقم 1/م/2021 عن تنظيم أذونات المؤسسات التربوية الخاصة، من صباح الأربعاء 10/2/2021 ولغاية صباح الاثنين 22/2/2021

وجاء في نص التعميم: "استنادا إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 96/م ص تاريخ 6/2/2021 عن تحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق، استنادا الى القرار الرقم 23/م/2021 تاريخ 6/2/2021 ولا سيما المادة الرابعة منه، يطلب الى جميع المؤسسات التربوية الخاصة التي شملتها المادة الرابعة من القرار الرقم 23/م/2021 تاريخ 6/2/2021 لجهة تسيير الأعمال الإدارية فقط في المرحلة الأولى من الخطة، الالتزام التام العدد المسموح به من الإداريين ( بنسبة لا تتعدى 20% من الفريق الإداري للمؤسسة التعليمية) وتعبئة استمارة اذن فتح المؤسسة التربوية لمرة واحدة فقط قبل فتح المؤسسة، وذلك عبر المنصة الإلكترونية في الحانة المخصصة لمؤسسة/شركة https://covid.pcm.gov.lb

وتطبيق كل الأجراءات والتعليمات المذكورة في كتاب مجلس الوزراء المشار اليه أعلاه، وبخاصة لناحية إجراء الفحوص المخبرية للعاملين لديها."

وختم: "تفاصيل أذونات المؤسسات على الرابط التالي :https://impact.gov.lb/assets/docs/companies.pdf