لبنان

دياب مستقبلا رحمة: لضرورة تشكيل حكومة بأسرع وقت

Lebanon 24
09-02-2021 | 17:08
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استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، رئيس حزب التضامن النائب السابق إميل رحمة.

وتم البحث في التطورات العامة في لبنان، وضرورة تشكيل حكومة بأسرع وقت. وأكد الرئيس دياب أنه "بقدر ما يتحمل المسؤوليات كرئيس حكومة تصريف أعمال، انطلاقا من التزامه الكامل بواجبه الوطني، بقدر ما يصر ويرغب في تشكيل الحكومة الأمس قبل اليوم واليوم قبل الغد".

وتناول الحديث "التفلت الأمني في البقاع"، حيث أكد الرئيس دياب أن "تكون الأجهزة الأمنية كافة حاضرة باستمرار من أجل استتباب الأمن في منطقة بعلبك الهرمل، ولكي لا تكون محرومة على الصعيد الأمني إضافة إلى حرمانها الاجتماعي".

وتم التطرق إلى "تفشي وباء كورونا في لبنان، لاسيما في دير الأحمر". ونوه رحمة ب "اهتمام الرئيس دياب بهذا الأمر وطلبه من الأجهزة المعنية متابعة تفشي الوباء في دير الأحمر ومساعدة الأهالي هناك". وشكر لوزير الصحة الدكتور حمد حسن اهتمامه بمختلف المناطق اللبنانية وبخاصة زيارته الأخيرة إلى دير الأحمر، حيث رعى افتتاح مركز لمعالجة مرضى وباء كورونا. وتناول اللقاء موضوع ترشيد الدعم وكيفية دعم العائلات الأكثر فقرا وحاجة.

المصدر: الوكالة الوطنية
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