لبنان

المنتدى القومي العربي: جان عبيد من أكثر الشخصيات التزاما بمشروع النهضة العربية

Lebanon 24
09-02-2021 | 17:31
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 نعى "المنتدى القومي العربي"، في بيان النائب جان عبيد. وقال: "خسر لبنان والعروبة بوفاة الراحل الكبير الأستاذ جان عبيد، واحدا من أكثر الشخصيات اللبنانية التزاما لمشروع النهضة العربية منذ فتوته حتى الرحيل، ومن أشد الناس حماسة لإبراز حاجة لبنان الى العروبة بوصفها عمقا ثقافيا حضاريا استراتيجيا، ودعوة مستمرة الى الحرية والديموقراطية واحترام التنوع ضمن الوحدة في كل الربوع العربية".


أضاف: "خسر المنتدى في نائب طرابلس جان عبيد صديقا وفيا حريصا على ان يشارك شخصيا أو عبر من ينتدبه، في كل فعالية ثقافية أو وطنية أو قومية، ولا سيما تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية، مقدما في مسيرة حياته الحافلة بالعطاء، نموذجا لعروبة اللبناني الأصيل وللبنانية تحتاجها العروبة في مواجهة التحديات المفروضة عليها".

وختم: "لذلك، لم يكن غريبا على جان عبيد أن تكون له في كل عاصمة عربية، مكانة وموقع واحترام، وأن يؤدي في أحيان كثيرة دور الجسر في الصراعات البينية العربية، مدركا أن بناء الجسور بين أبناء الوطن هو السبيل الأكثر فعالية لبناء المتاريس الحصينة بوجه أعدائه".

المصدر: الوكالة الوطنية
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