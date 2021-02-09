بري عن جان عبيد: الرئيس الدائم الحلم

رثى رئيس مجلس النواب نبيه بري، النائب الراحل جان عبيد. ووزع مكتبه مقالة كتبها عن الراحل في صحيفة "النهار" جاء فيها:

"فخامة الراحل

جان عبيد الأخ الذي ولد معنا من رحم الارض "الأم". تعبر الدمعة في العين... فيحرقها الشوق قبيل المآقي. أيموت من لا موات فيه؟

فأفتح عيني على كثير كثير مما هو أجمل من لغتي: هب لي بعضا من لغتك. تغرب وتخطف على أجنحة الضوء قبسا أخيرا. صديق الوفاء بل توأمه.

الرئيس الدائم الحلم. أتموت الاحلام كما الأنام؟ ام أنك إرتأيت ان تذهب قبل انكساف الوطن، وخسوف النجوم وانكدارها؟ أتحال الشمس على التقاعد؟ جان عبيد أعذرهم... بعدك لبنان ليس كما كنت معه.

وانت من رفضت الرئاسة "بشروطها"، هل رفضت مصاحبة الحياة الا بشروطك؟

يا رئيس كل مترئس، ويا مرؤوس كل ميؤوس.

في كل معتقد ودين انت اليعسوب.

جان عبيد، أيها الرسالي المؤمن المجبول بمحبة المسيحية وآيات قرآن الله.

إعتمدت دين كل لبناني فكان لك دين كل لبنان.

اللبناني العروبي وأنت تترجل عن صهوة الدعوة الى سبيل وطن بالحكمة والموعظة الحسنة.

حسبك بعضا من رسالة بولس الرسول:

"قد جاهدت الجهاد الحسن. أكملت السعي.حفظت الإيمان. وأخيراً قد وضع لك أكليل البر".

فخامة الراحل جان عبيد لبنان لأجلك يذرف "نجم