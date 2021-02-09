"الحراك الطبي" لنقيب الأطباء: فلتعزف على وترٍ آخر

أصدرت لجنة متابعة الحراك الطبي "معاَ لقرار واحد"، بياناً جاء فيه:



"كالعادة، عند أي إستحقاق تواجهه نقابة الأطباء، الخطوة الوحيدة التي يقوم بها النقيب هي بيان توضيحي أو إستنكاري، كما صدر عنه بالأمس.





أما بالنسبة لما وضحه النقيب بشأن قضية د خراط، نأسف أن يكون التوضيح كالعادة أسوء من عدمه. فيا لحسن حظّنا يا أطباء لبنان! نقيبنا ينصف ويبرر للمستشفى بدلاً من أخذ موقف حازم منه، حتى أنه للحظة ممكن أن يترائ لنا بأن نقيب المستشفيات هو صاحب البيان! موضوع الـdeposit مرفوض ومهين يا حضرة النقيب، بغض النظر عن توقيته. ونذكرك بأن الحفاظ على العلاقات الشخصية والدبلوماسية لا تكون على حساب كرامة و صحة الطبيب يا حضرة النقيب.



أما بالنسبة لشركة التأمين، نذكرك بأنك المسؤول الأول عن العقد المبرم بين شركة التأمين و نقابة الأطباء. ألم تكن تعلم و موافق بأنّ شركة التأمين لن تغطي الفروقات المتوجبة؟! فمهما بررتم هنا، العذر أقبح من الذنب. بالنسبة للنقطة الأولى في بيانه، وربما جاءت في طليعة بيانه لأنها الأهم لديه، ألا وهي التشكيك بمصداقية الحراك وبنواياه. حضرة النقيب، فلتعزف على وترٍ آخر، فهذه النغمة باتت قديمة. لطالما نشرنا معلوماتنا موثقة بالمستندات وبالشهادات الحية (مثال على ذلك ما صرح به نجل د خراط بالأمس). المعلومات المغلوطة و ستر الحقائق من اختصاص نقابتكم المرموقة. فجميع الأطباء أصبحوا على يقين بأن مصداقية الحراك أكبر بكثير من مصداقية النقيب ومجلس النقابة.أما بالنسبة لما وضحه النقيب بشأن قضية د خراط، نأسف أن يكون التوضيح كالعادة أسوء من عدمه. فيا لحسن حظّنا يا أطباء لبنان! نقيبنا ينصف ويبرر للمستشفى بدلاً من أخذ موقف حازم منه، حتى أنه للحظة ممكن أن يترائ لنا بأن نقيب المستشفيات هو صاحب البيان! موضوع الـdeposit مرفوض ومهين يا حضرة النقيب، بغض النظر عن توقيته. ونذكرك بأن الحفاظ على العلاقات الشخصية والدبلوماسية لا تكون على حساب كرامة و صحة الطبيب يا حضرة النقيب.أما بالنسبة لشركة التأمين، نذكرك بأنك المسؤول الأول عن العقد المبرم بين شركة التأمين و نقابة الأطباء. ألم تكن تعلم و موافق بأنّ شركة التأمين لن تغطي الفروقات المتوجبة؟! فمهما بررتم هنا، العذر أقبح من الذنب.

وهنا نسألك أيضاً. كيف لنفس شركة التأمين أن تغطي مئة بالمئة حالات الكورونا لأطباء الأسنان؟ و كيف لنقابة المهندسين أن تصدر قرار بالدفع المسبق لمنتسبيها في المستشفيات؟!

الأسئلة الموجهة لك ولأغلبية أعضاء مجلسك لا تعد ولا تحصى أيها النقيب...



لقد سئمنا من بياناتكم المنمقة، ومن وعودكم الزائفة، ومن مشاريع أحلام اليقظة، ومن مواقفكم الهزيلة، ومن تواطؤكم على الطبيب، ومن انتهاك كرامته....



لذا نطالب النقيب بالاستقالة الفورية من نقابة أطباء لبنان. برهنتم وما زلتم تبرهنون عدم أهليتكم للثقة وفشلكم بتحقيق إنجازات تصب في مصلحة الطبيب.



ما ضاع حق وراءه مطالب.



معاً لقرار واحد".