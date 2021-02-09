لبنان

دياب اتّصل بالبطريرك الراعي لمناسبة عيد مار مارون

Lebanon 24
09-02-2021 | 17:59
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أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، اتصالًا هاتفيًا بالبطريرك الماروني، الكاردينال بشارة الراعي، لمناسبة عيد مار مارون، وكانت مناسبة جرى خلالها عرض الأوضاع العامة.
 
 
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دياب

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