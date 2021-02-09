دياب اتّصل بالبطريرك الراعي لمناسبة عيد مار مارون

أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، اتصالًا هاتفيًا بالبطريرك الماروني، الكاردينال بشارة الراعي، لمناسبة عيد مار مارون، وكانت مناسبة جرى خلالها عرض الأوضاع العامة.