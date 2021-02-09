لبنان

المواجهة تعقّد عملية التأليف... اشتباك بعبدا - عين التينة يؤكد اهمية تشكيل حكومة من "مستقلين"!

Lebanon 24
09-02-2021 | 22:00
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كتبت المركزية: فيما كان سعاة الخير، في وساطاتهم واتصالاتهم لمحاولة إخراج العربة الحكومية من النفق العالقة فيه منذ اشهر، يركّزون على تهدئة جبهة بعبدا – بيت الوسط، "اشتعلت" فجأة على خط بعبدا - ميرنا الشالوحي من جهة، عين التينة من جهة ثانية... المواجهة الجديدة، بحسب ما تقول مصادر سياسية سيادية لـ"المركزية"، ليست ابدا أرحم من تلك القائمة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني النائب جبران باسيل، والرئيس المكلف سعد الحريري، بل تضاهيها قساوة وضراوة، وتستخدم فيها الاسلحة على انواعها، من التراشق بتهم خرق الدستور وصولا الى تقاذف الاتهامات بالفساد والصفقات ونهب المال العام، مرورا بتهم الارتهان للخارج وتقديم اوراق الاعتماد لدى العواصم الكبرى.

وفي معرض قراءتها لتفاصيل الاشتباك المستجد هذا، تشير المصادر الى انه يشكّل تأكيدا اضافيا على ضلوع اهل المنظومة، كّلهم من دون استثناء، في الممارسات الشاذة التي دفعت الناس الى الثورة في 17 تشرين، والتي اوصلت البلاد الى الافلاس المالي والسياسي والسيادي والامني الذي تتخبط فيه اليوم. وما نشرُ الغسيل الوسخ هذا، فوق السطوح، الا الدليل الساطع على هذه الحقيقة البشعة.
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