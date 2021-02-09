أبو الحسن: مشروع Covid Home Care أصبح حقيقة

أعلن أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، عبر "تويتر"، "بدء العمل الميداني بمشروع Covid Home care في منطقة المتن، والذي تحول الى حقيقة بعد شهر من الجهود والتعاون مع AWZ Medical Village ومستشفى الجبل ومؤسسة الفرح الإجتماعية وخلية الأزمة المركزية في منطقة المتن والبلديات والجمعيات وخلايا الأزمة في القرى، وبرعاية مادية ومعنوية من وليد جنبلاط، وبتعاون ودعم الخيرين من أهلنا في المنطقة وفي الإغتراب ومن الأخوة الكويتيين".وقال: "ها هو الوعد يتحقق ومشروع Covid Home Care أصبح حقيقة، 120 جهاز oxygen concentrator وأكثر من 300 متطوع من أطباء وممرضات وممرضين ومسعفين مجهزين وبإشراف المستشفى والصليب الأحمر، بالإضافة الى 300 جهاز لقياس الأوكسجين بالدم pulse oximeter و 200 مجموعة من الـ vitamins والادوية الضرورية ذات الصلة بعلاج كورونا".وتابع: "اليوم يستمر العمل لتوسعة قسم COVID -19 في مستشفى الجبل لزيادة القدرة الإستيعابية لتصل الى 20 سريرا بينها 4 أسرة عناية فائقة إضافة الى تجهيز قسم مخصص لتلقي اللقاح بعدما تم إعتماد "مستشفى الجبل" من قبل وزارة الصحة مشكورة لتوفير هذه الخدمة، التي تخفف العناء والأعباء عن أهلنا الكرام".وأكد أن "هذا المشروع المتكامل هو عمل مؤسساتي وعلمي رائد يشكل مظلة أمان صحية وإجتماعية ونفسية متكاملة لحماية أهلنا ومجتمعنا من دون تفرقة أو تمييز".وفيما وجه الشكر "لكل من سعى وعمل بجد وإندفاع، ولكل من آزر وتبرع وتطوع"، ختم كاتبا: "تذكروا بأن لا خير للقول الا مع الفعل.. ولا خير للعمل الا مع حسن النية،.. بوركت الجهود المتضافرة والله ولي التوفيق".