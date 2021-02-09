لبنان

رسالة معايدة من اللقاء الارثوذكسي للموارنة لمناسبة مار مارون

Lebanon 24
09-02-2021 | 18:31
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هنأ اللقاء الارثوذكسي المسيحيين عموما والموارنة خصوصا بمناسبة عيد مار مارون، فالموارنة اكليروسا وشعبا هم كنيسة بطريركية أنطاكية ذات طابع نسكي رهباني مستمدّ من روحانية القديس مارون الكاهن الناسك، وديره الذي هو مهد المارونية. وبفضل ما للكنيسة المارونية من روابط مع الكرسي الرسولي والغرب وتجذّرها في الشرق وخاصة في لبنان، شكّل الموارنة، كما غيرهم من الطوائف اللبنانية، قيمة مضافة صانت الكيان اللبناني ونشرت الحريات وقيم الحداثة.

 إننا بهذه المناسبة ندعو اخوتنا الموارنة للمحافظة على هذه القيم وتحفيزها، ونصلّي لكي نبقى جميعا ممجدين اسم الرب دائما.
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