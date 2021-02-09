افرام: استحداث غرفة عمليات لمرضى كورونا في المنازل

استكمل فريق "الانسان أولا" مبادراته الصحية الاستباقية في منطقة كسروان - الفتوح في مواجهة فيروس "كورونا"، ووضع موضع التنفيذ خطته التي "تحول دون نقل العديد من مرضى الجائحة الذين لا تستوجب حالتهم الدخول إلى المستشفيات من ناحية، وزيادة إرهاق الجسمين الطبي والتمريضي من ناحية ثانية، بتأمين البدائل من خلال العناية الصحية المتخصصة والمجانية في المنازل".وفي هذا الإطار، أعلن النائب المستقيل نعمة افرام أن فريق "الانسان أولا" إزاء "الحاجة الملحة لأجهزة أوكسجين منزلية، استحدث غرفة عمليات لمواكبة حاجة مرضى كورونا في المنازل، مؤمنا أكثر من 300 جهاز متطور وبخدمات متعددة مع خط ساخن، ومجانا في خدمة مصابي كورونا في المنطقة، إضافة إلى فريق عمل متكامل يعمل 24 على 24 في خدمة محتاجيه، وتحت اشراف طبي، عبر الاتصال بخدمة الخط الساخن: 03242858- 76429383".