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لبنان
لقاح كورونا على طاولة دياب - حسن
Lebanon 24
09-02-2021
|
18:48
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التقى الرئيس حسان دياب وزير الصحة حمد حسن الذي أبلغه أن الدفعة الأولى من اللقاحات ستصل مساء يوم السبت المقبل إلى لبنان، على أن تُطلق حملة التلقيح نهار الأحد من السراي الحكومي. وجرى عرض تطورات انتشار وباء كورونا وخطة التلقيح الوطنية.
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حسان دياب
حمد حسن
كورونا
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