لبنان

60 حالة وفاة بكورونا في لبنان...كم بلغ عدد الإصابات؟

Lebanon 24
09-02-2021 | 19:16
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أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 2879 اصابة جديدة بكورونا و60 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
 
 
 
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