لبنان

البابا فرنسيس يعيّن مؤقتًا المطران حنّا علوان لإدارة شؤون الرهبانيّة المارونيّة المريميّة

Lebanon 24
09-02-2021 | 19:33
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صدر عن أمانة سرّ الرهبانيّة المارونيّة المريميّة البيان التالي:

إن قداسة الحبر الأعظم البابا فرنسيس قد قبل استقالة قدس الأبّاتي مارون الشدياق، وقدّ عيّن قداسته مؤقّتًا المفوّض الحبريّ سيادة المطران حنّا علوان لإدارة شؤون الرهبانيّة مكانه مع مجلس المدبّرين العامّين ابتداءً من التاسع من شباط 2021.
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