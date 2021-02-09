لبنان

وزير الصحة تفقد مستشفى ميس الجبل الحكومي وهذا ما أكده

Lebanon 24
09-02-2021 | 19:51
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 زار وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن، مستشفى ميس الجبل الحكومي، لتفقد سير الاعمال في قسم "كورونا" الذي تقوم إدارة المستشفى بالتعاون مع الوزارة بتجهيزه، ليصبح في خدمة الاهالي في المنطقة. وخلال الزيارة أكد الوزير حسن "ضرورة الإسراع في تجهيز هذا القسم، ومن المتوقع أن تصل الاجهزة والمعدات خلال 48 ساعة، على أن يتم افتتاحه وتشغيله خلال أيام، وذلك بعد وصول التجهيزات اللازمة".

بدوره شكر مدير مستشفى ميس الجبل الحكومي الدكتور حسين ياسين للوزير حسن هذه الزيارة، ورحب به مؤكدا "دعم الوزارة المستمر للمستشفى لتقدم الخدمات الصحية لأهلنا في المنطقة"، منوها بجهود ومساعي الاطباء والممرضين.

وأشار الى أنه "بعد إفتتاح قسم مختبر الـPCR الحديث في المستشفى، يتم الان تجهيز أكثر من 40 سريرا، بينها حوالى 19 سرير عناية فائقة، و3 أسرة طوارئ لمرضى كورونا، وذلك بمواصفات علمية وبمدخل خاص وخدمات خاصة منفصلة عن باقي أجزاء المستشفى".
المصدر: الوكالة الوطنية
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