لبنان

مستشفى رزق أجرى 115 فحص دم مجانياً في بشمزين

Lebanon 24
09-02-2021 | 19:59
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 أجرى فريق مستشفى رزق الجامعي، بالتعاون مع اللجنة الصحية Power Of Positivity التابعة لبلدية بشمزين، 115 فحص دم مجانيا للفئات العمرية ما بين 15 و74 سنة، وذلك في قاعة القديس جاورجيوس - بشمزين، للكشف عن مناعة الجسم ضد Covid 19.

وأكدت البلدية أن "هذه الفحوص تأتي في إطار الحفاظ على السلامة العامة في البلدة، وتحمل الجميع المسؤولية لجهة الإلتزام بكل الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية".
وشكرت للفريق الطبي العائد ل "LAUMC "ولاعضاء اللجنة دعم هذه الحملة.
 
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