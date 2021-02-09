لبنان يبارك للامارات... انجاز تاريخي

بارك رئيس الجمهورية ميشال عون لدولة الإمارات العربية الإنجاز التاريخي بدخول مسبار الأمل مداره حول المريخ.وقال، في تغريدة على حسابه عبر تويتر: "مبروك لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الإنجاز التاريخي بدخول مسبار الأمل الإماراتي مداره حول المريخ".كما غرد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري على حسابه على "تويتر": "فخر لكل عربي وصول دولة الامارات الشقيقة الى المريخ. مبروك لكل أخوتنا في الامارات قيادة وشعبا هذا الانجاز بدخول مسبار الأمل مداره حول المريخ. فعلا تزرعون الامل في نفوسنا جميعا".رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع غرد بدوره عبر "تويتر": الإمارات العربيّة المتحدة إلى المريخ بفضل حكّامها ولبنان إلى جهنّم بفضل حكّامه هنيئاً لدولة الإمارات بهذا الإنجاز.إلى ذلك، غردت النائبة رولا الطبش عبر حسابها على "تويتر": "مسبار الأمل حقق الإنجاز، ومنح الامارات لقب خامس دولة تصل الى المريخ عالميا والاولى عربيا ومنح شعبها انتصارا على المستحيل. مبروك لدولة الإمارات، قيادة وشعبا، ولكل العرب هذا الإنجاز التاريخي، ثمرة رؤية حكيمة، من المؤسس الى اليوم.وأعاد التأكيد أن العروبة حضارة، والحكم الرشيد ريادة".

النائب ميشال معوض عبر حسابه غرد أيضاً على تويتر بالقول "وصل مسبار الأمل الإماراتي إلى المريخ فيما لا نزال في لبنان نبحث في السلاح غير الشرعي و"جنس ملائكة" الحصص الحكومية وفساد الكهرباء والاتصالات والأشغال والتهريب بكل أسف...".

تزامناً، غرد النائب طوني فرنجية عبر حسابه على "تويتر" كاتبا: "مبروك لدولة الإمارات وصول المسبار الى مدار المريخ. عسى ان ينعكس ذلك صحوة لنا في لبنان لأن الزمن لا ينتظر احدا و لن يرحم."

كما غرد الوزير السابق الياس بو صعب عبر حسابه على تويتر كاتباً: "عندما سمعت من صاحب السمو ان "في سباق التميز ليس هناك خط للنهاية" لم اتخيل للحظة ان حدود السباق الى التميز الذي حدثنا عنه قد يصل الى المريخ يوما ما... مبروك للامارات".



وأرفق التغريدة بهاشتاغ: #العرب_إلى_المريخ #مسبار_الأمل

بدوره، غرد النائب المستقيل نعمة افرام عبر حسابه على "تويتر" كاتباً: "لا شك أنه سيكون هناك في القريب القريب نوعان من الدول ونوعان من الشعوب. شعوب ودول تذهب إلى المريخ وشعوب ودول تذهب إلى العصور المظلمة. مبروك للإمارات لأنها اختارت الحداثة والإبداع والسعادة... واحسرتاه على لبنان وهو يؤخذ الى الطريق الآخر..."

في السياق، غرد الوزير السابق اللواء اشرف ريفي عبر حسابه على "تويتر" كاتباً: "الرؤية والتخطيط والإقدام والصبر والشجاعة كلها سمات القيادة الرشيدة التي ترفع شأن بلدانها والأجيال. الإمارات حققت اليوم إنجازا عظيما، وأكدت على أنها تمثل نموذج الحياة والتقدم، التي ستهزم ثقافة الموت والفوضى. مبروك للإمارات الحبيبة الوصول الى المريخ، والى مزيد من الإنجازات".

من جهتها، غردت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الاعمال منال عبد الصمد نجد عبر حسابها على تويتر كاتبة: "دولة_الامارات_العربية_المتحدة تحلق عاليا في السماء وتدخل التاريخ من الباب العريض بأول رحلة عربية إلى #مدار_المريخ. مبروك للدولة الشقيقة ولكل إخواننا العرب هذا الانجاز التاريخي. بالقيادة والإرادة والأمل، يصبح الحلم حقيقة والمستحيل ممكنا."