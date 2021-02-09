لبنان

ممرض شاب قاوم كورونا إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة وانضم إلى قافلة الشهداء

Lebanon 24
09-02-2021 | 21:58
A-
A+
Doc-P-792409-637485050361823399.jpg
Doc-P-792409-637485050361823399.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفي الممرض عباس طليس الذي يعمل في مستشفى السان جورج بعد معركته مع كورونا، لينضم إلى قافلة الشهداء من الطاقم الطبي الذين ضحوا بأنسهم من أجل حماية وطن.
 
مواضيع ذات صلة
الصحة المصرية: تسجيل 573 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و 52 حالة وفاة
lebanon 24
10/02/2021 01:12:20 Lebanon 24 Lebanon 24
إسبانيا تتجاوز عتبة 3 ملايين إصابة بفيروس كورونا
lebanon 24
10/02/2021 01:12:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة العالمية للعربية: تحورات فيروس كورونا تبطئ من مكافحته عالميا
lebanon 24
10/02/2021 01:12:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"كورونا" فرّقهما للمرة الأولى منذ 60 عاماً.. ولقاؤهما أبكى الجميع! (فيديو)
lebanon 24
10/02/2021 01:12:20 Lebanon 24 Lebanon 24

عباس طليس

كورونا

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:59 | 2021-02-10
00:38 | 2021-02-10
00:25 | 2021-02-10
00:09 | 2021-02-10
23:56 | 2021-02-09
23:55 | 2021-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website