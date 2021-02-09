لبنان

الخروقات البحرية والجوية للعدو الإسرائيلي تابع!

Lebanon 24
09-02-2021 | 22:05
A-
A+
Doc-P-792410-637485053508970046.jpg
Doc-P-792410-637485053508970046.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 9 / 2 / 2021 اعتباراً من الساعة 00.10 ولغاية الساعة 10.43، تمّ تسجيل خرقين بحريين معاديَيْن للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة من قبل زورقين حربيين تابعين للعدو الإسرائيلي، لمسافة أقصاها 200 متراً.
تتمّ متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".
 
كما صدر عن قيادة الجيش بيانان يتعلقان بالخروقات الجوية وهما على الشكل التالي:
 
"بتاريخ 8 / 2 / 2021 الساعة 9.15 ولغاية 9 / 12 / 2021 الساعة 1.10، تم تسجيل /3/ خروقات جوية من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدوّ الإسرائيلي، تخلّلها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب، بعبدا، عاليه، بيروت وضواحيها.
تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.


بتاريخ 9 / 2 / 2021 اعتباراً من الساعة 10.40 ولغاية الساعة 11.01 خرقت طائرتان شراعيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية مقابل بلدتي الوزاني والعديسة لمسافة أقصاها حوالى 200 متراً ، ثمّ غادرتا الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة.
تجري متابعة موضوع الخرقَيْن بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".  
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:59 | 2021-02-10
00:38 | 2021-02-10
00:25 | 2021-02-10
00:09 | 2021-02-10
23:56 | 2021-02-09
23:55 | 2021-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website