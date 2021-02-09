لبنان

في برج البراجنة... إطلاق النار على "اكسبرس" وإصابة صاحبه وعامل

Lebanon 24
09-02-2021 | 22:10
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قام مقنعون يستقلون سيارة مرسيدس ميني غواصة سوداء مفيمة لوحاتها مغطاة بإطلاق النار على "اكسبرس" المدعو محمد دلباني ما ادى إلى اصابته بكتفه بالاضافة إلى إصابة عامل سوري بخاصرته وذلك في برج البراجنة - عين السكة.
 
 
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برج البراجنة

إطلاق نار

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