في القبة...إشكالٌ مسلّح وإصابة شخصين

وقع اشتباك مسلح بين عائلتين في منطقة القبة مشروع الحريري وذلك بسبب خلافات سابقة، أصيب خلاله شخصان.

وقد استمرت الاشتباكات عدة دقائق قبل أن يتدخل الجيش ويفرض طوقاً للمنطقة.ويعمل الجيش في هذه الاثناء على ملاحقة مطلقي النار.