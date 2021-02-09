لبنان

في القبة...إشكالٌ مسلّح وإصابة شخصين

Lebanon 24
09-02-2021 | 23:55
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وقع اشتباك مسلح بين عائلتين في منطقة القبة مشروع الحريري وذلك بسبب خلافات سابقة، أصيب خلاله شخصان.
 
وقد استمرت الاشتباكات عدة دقائق قبل أن يتدخل الجيش ويفرض طوقاً للمنطقة.

ويعمل الجيش في هذه الاثناء على ملاحقة مطلقي النار.
 
 
 
 
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