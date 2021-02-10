اهتمام دولي وعربي لإخراج لبنان من محور التبعية

قالت المصادر المتابعة لـ"الأنباء" الكويتية إن "الجو الأمني الضاغط المتمثّل بالاغتيالات، والحملات الإعلامية للتيار الوطني الحر، تعكس حجم الاهتمام الدولي والعربي، بإخراج لبنان من محور التبعية المفروض عليه".