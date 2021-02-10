لبنان

اهتمام دولي وعربي لإخراج لبنان من محور التبعية

Lebanon 24
10-02-2021 | 00:25
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قالت المصادر المتابعة لـ"الأنباء" الكويتية إن "الجو الأمني الضاغط المتمثّل بالاغتيالات، والحملات الإعلامية للتيار الوطني الحر، تعكس حجم الاهتمام الدولي والعربي، بإخراج لبنان من محور التبعية المفروض عليه".
المصدر: الانباء الكويتية
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